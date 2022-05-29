Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında Real Madrid 59. dakikada Vinicius Junior’ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti.

Avrupa’nın en büyük kupasını daha önce 13 kez kazanan Real Madrid, son 10 yılda 5. kez bu kupanın sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda Real Madrid’in başında kupayı kazanan Carlo Ancelotti, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış oldu.