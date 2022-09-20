Liverpool limanı işçileri greve gidiyor

İngiltere'nin konteyner ticaretinde 3. büyük limanı olan Liverpool limanında yüzlerce işçi, ödemeler konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2 hafta süreyle greve gidiyor.

Limanda çalışan Unite sendikasına üye işçilerin, limanı işleten Peel Ports Group şirketinin ödeme teklifini geri çevirdiği aktarıldı.

Şirket, işçilerin ödemelere yüzde 8,3'lük zam teklifini reddettiğini ifade ederken, sendika, söz konusu zammın, enflasyon hesaba katıldığında bir maaş kesintisi niteliğinde olduğunu vurguladı ve liman sahiplerinin daha fazla zam yapabilecek duruma sahip olduklarına dikkat çekti.

Diğer yandan, İngiltere'nin en büyük konteyner limanı Felixstowe'da da bir sonraki hafta 8 günlük bir grev başlayacak. Limanda daha önce de 8 günlük bir grev yapılmış ve 700 farklı limanı kapsayan 17 farklı nakliyat hattında faaliyetler durmuştu.

İngiltere'ye giren konteynerlerin yarısını elinde bulunduran Suffolk limanında çalışan Unite sendikasının üyeleri de, yönetimin yüzde 7'lik zam teklifini reddederek 27 Eylül itibarıyla iş durdurmaya hazırlanıyor.