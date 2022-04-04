Litvanya Rusya'daki büyükelçisini geri çekiyor

Litvanya Rusya'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis yaptığı açıklamada ülkenin Moskova'daki büyükelçisi Eitvydas Bayarunas'ın yakında Rusya'yı terk edeceğini, Rusya'nın Litvanya Büyükelçisi Aleksey İsakov'a da ülkeyi terk etme talimatı verdiklerini belirtti.
Rusya ile diplomatik temsiliyet düzeyini düşürme kararı aldıklarını açıklayan Landsbergis, Klaipeda'daki Rus konsolosluğunun da kapatılacağını duyurdu.
Öte yandan Letonya da Rusya ile diplomatik ilişkilerinin temsil seviyesini düşürme kararı aldı.
Moskova Litvanya ve Letonya'nın kararına yakın zamanda karşılık vereceğini bildirdi.