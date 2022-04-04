Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 40. günü

Kiev yakınlarıındaki Buça kentinde Ukrayna tarafından servis edilen görüntüler üzerinden Rusya'nın sivil nüfusa dönük katliam uyguladığı iddia edilirken Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı, "Ukraynalı radikallerin Bucha'daki bariz provokasyonu" olarak nitelendirdiği olayla ilgili olarak Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ettiğini söyledi.

Öte yandan eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Buça kentine davet eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini BM Güvenlik Konseyi'nde görüşmek istediğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Buça'daki "Kiev rejiminin suçunun" amacını, barış müzakerelerinin kesintiye uğraması ve şiddetin tırmanması olarak nitelendirdi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov'sa, Rusya'nın Buça kentinden çekilmesinden hemen sonra Ukrayna ordusunun şehre topçu ateşi açtığını ve bunun siviller arasında kayıplara yol açabileceğini, ABD'ninse bunu kasıtlı olarak gizlediğini öne sürdü.

Letonyalı gaz şirketi Latvijas Gāze, Rus doğalgazını rubleyle ödeme olasılığını araştırdığını söyledi.