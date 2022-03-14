Litvanya ilave NATO birlikleri için 3 askeri kamp kuruyor

Litvanya Savunma Bakanlığı "jeopolitik durumdaki değişiklikler nedeniyle" NATO'nun ülkeye binlerce ek asker göndereceğini, askerlerin Litvanya'da kurulacak 3 yeni askeri kampa yerleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Jeopolitik durumdaki değişikliklerin bir sonucu olarak NATO, ittifakın doğu kısmına binlerce ek asker gönderiyor. Litvanya'da müttefiklerimize ev sahipliği yapmak için üç yeni askeri kamp kuracağız: Takviye kuvvetleri Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole'de karşılanacak" denildi.