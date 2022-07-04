Litvanya: Baykar'ın bağışladığı İHA ülkeye ulaştı

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Baykar şirketinin gönderdiği Bayraktar TB2 İHA’nın ülkelerine ulaştığını açıkladı. Anusauskas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Temmuz’da Siauliai’deki Hava Üssü’nde resmi bir tören düzenleyeceğiz. Sivil bir iniyasitifin dağları yerinden oynatıp bir Atmaca’ya dönüştürebileceğin gösterdi” ifadelerini kullandı.

Baykar şirketi Litvanya'nın bağışlarla satın aldığı İHA’nın ücretsiz verileceğini, toplanan paranın da Ukrayna'ya bağışlandığını duyurdu.

Toplanan bağışların 1,5 milyon avroluk kısmı İHA’nın üzerine eklenecek mühimmatlar için harcanırken gerisi Ukrayna’ya gönderilecek. Bakan Anusauskas, İHA’nın da törenin ardından Ukrayna’ya yollanacağını duyurdu.