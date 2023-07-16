Liseliler sokakta: Yobazları kovalayacak eşit yaşamı kuracağız!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “gerekirse kız okulları açarız” sözleri çok tepki çekmişti. Solcu Liseliler de İstanbul’da sokağa çıkarak bu sözlerin kabul edilemez olduğunu ve laiklik için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

MEB seçim sonrası yeni dönemde aldığı okullara imam atama ve TÜGVA’ya İstanbul’da okul tahsis edilmesi kararları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çıktığı bir canlı yayın programında, okula gönderilmeyen kız çocuklarının olduğunu ve gerekirse kız okulları açabileceklerini dile getirdi.

Bu sözler üzerine Solcu Liseliler sosyal medya hesapları üzerinden “Okulları imamlarla dolduran AKP iktidarı şimdi de karma eğitime göz dikiyor. Biz buradayız! Ülkemize, laik ve bilimsel eğitim hakkımıza sahip çıkacağız” diyerek tepki gösterdi.

'AKP'yi bu memleketten kovacak, laikliği kuracağız'

Bugün İstanbul’da sokağa çıkan Solcu Liseliler bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Yobazları Kovalayacak Eşit Yaşamı Kuracağız!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan olduğu günden bu yana icraatlarıyla laikliğe saldırıların dozunun artacağını gösterdi. Eskişehir’de, İzmir’de okullara imam atadı, İstanbul’da TÜGVA’ya kursları için okul tahsis etti. Şimdi de bir canlı yayında ‘gerekirse kız okulları kuracaklarını’ dile getirdi.

Bakan bu sözleri, kız çocuklarının eğitime ulaşamamasının önünde karma eğitimin olduğu iddiası ile söyledi. Halbuki gerçek ortada. Kadınları toplumsal hayattan dışlamak isteyen yobazların ezberi bu. Okula gidemeyen arkadaşlarımızın olmasının tek sebebi sizlerin kirli, karanlık zihinleridir.

Ancak yaşamlarımızı yobazca fikirleriyle dizayn edebileceğini sananlar yanılıyor. Bu memleketi sahipsiz bırakmaya niyetimiz yok. Ne AKP Ne gerici Meclis Ne Yusuf Tekin başaramayacak!

Bu ülkeyi bir avuç tarikata teslim etmeyeceğiz. AKP’yi bu memleketten kovacak, laikliği kuracağız!"

