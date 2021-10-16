Liselerin acil durum toplanma alanına cami inşa ediliyor

İstanbul'da Kiptaş ve Zeytinburnu Belediyesi ortaklığıyla inşa edilen Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Zeytinburnu Anadolu Teknik ve Ticaret Meslek Lisesi’nde yer alan tek yeşil ortak alana cami yapılıyor.

Depreme dayanıksız okulları yıkıp yerine yeni okullar inşa eden Zeytinburnu Belediyesi eğitim dönemi başlarken ağaçlandırma çalışmalarına devam edildiğini bildirmişti. Ancak her iki okulun da kullanabildiği bahçeye yapılmak istenen cami projesiyle okul çevresindeki yeşil alanı yok ediliyor.

Depreme dayanıklı inşa ettikleri öne sürülen okullarda cami yapılmak istenilen alan “toplanma alanı” olarak kullanılacaktı.

Öğrenciler tepkili: Deprem toplanma alanı yok edildi, üniversite sınavı öncesinde inşaat sesi dinletiliyor

Konuya ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi mezunlarından Efe geçen ay iki okulun deprem toplanma alanı olarak kullandığı alana cami yapılacağı yönünde duyumların dolaştığını ancak herhangi bir emare, belge ve yazılı açıklama olmadığı için fazla üzerine gidilemediğini söyledi. Efe, liselerin eğitim-öğretime başlamasıyla olayın doğrulandığını öğrendiklerini söylerken 7 Ekim’de Zeytinburnu Belediye Başkanı’nın okula gelerek cami yapılacağını kendisi de duyurduğunu söyledi.

İtiraz eden öğrencilerin soru sorma haklarının ellerinden alındığını belirten mezun öğrenci, bunun üzerine sosyal medya üzerinden Ayverdili Bahçesini Bırakmaz etiketiyle kampanya başlattıklarını ve kampanyanın kısa sürede büyük yankı bulduğunu belirtti.

Belediyenin iş makineleri inşaata başladı

"Yüzlerce yurttaşın iradesi olduk. Çok sayıda destek mesajı aldık. Hem öğrenciler hem de veliler çok ciddi destek verdiler. Instagram‘da yaptığımız paylaşımlar çok ilgi gördü okulumuz mezunları ve öğrencileri buradan alıntılar yaparak itirazlarını dile getirdiler" diyen Efe, sosyal medyadan kendilerini duyan Zeytinburnu Belediyesi’ninse dün itibariyle iş makinalarını "gövde gösterisi yaparcasına" inşaat alanına getirdiğini kaydetti.

Mezun öğrenci, "Onların ‘Biz yaptık,oldu’ zihniyetine karşı irademizi ortaya koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İleriki günlerde eğer ki inşaat durdurulup proje iptal edilmezse tüm anayasal haklarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu da açıkça belirtelim" ifadelerini kullandı.

'Sınava hazırlanan öğrencilere inşaat sesi dinletiliyor'

Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde hali hazırda eğitimi devam eden bir öğrenciyse deprem toplanma bölgesinin işgal edilmesinin, iki okulun öğrencilerine yetersiz alan bırakılmasının yanında zaten pandemi sürecinden çıkmış ve ciddi eksikleri olan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere “inşaat sesi dinletilmesinin” de ciddi bir sorun olduğunu altını çizdi. Öğrenci, "Sorunlarımız belli, derdimiz bize karşı anlayışlı olup bu duruma bir çözüm üretilmesidir" dedi.