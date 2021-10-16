Liselerin acil durum toplanma alanına cami inşa ediliyor

İstanbul'da Kiptaş ve Zeytinburnu Belediyesi ortaklığıyla inşa edilen Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Zeytinburnu Anadolu Teknik ve Ticaret Meslek Lisesi’nde yer alan tek yeşil ortak alana cami yapılıyor.
Depreme dayanıksız okulları yıkıp yerine yeni okullar inşa eden Zeytinburnu Belediyesi eğitim dönemi başlarken ağaçlandırma çalışmalarına devam edildiğini bildirmişti. Ancak her iki okulun da kullanabildiği bahçeye yapılmak istenen cami projesiyle okul çevresindeki yeşil alanı yok ediliyor.
Depreme dayanıklı inşa ettikleri öne sürülen okullarda cami yapılmak istenilen alan “toplanma alanı” olarak kullanılacaktı.
Öğrenciler tepkili: Deprem toplanma alanı yok edildi, üniversite sınavı öncesinde inşaat sesi dinletiliyor
Konuya ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi mezunlarından Efe geçen ay iki okulun deprem toplanma alanı olarak kullandığı alana cami yapılacağı yönünde duyumların dolaştığını ancak herhangi bir emare, belge ve yazılı açıklama olmadığı için fazla üzerine gidilemediğini söyledi. Efe, liselerin eğitim-öğretime başlamasıyla olayın doğrulandığını öğrendiklerini söylerken 7 Ekim’de Zeytinburnu Belediye Başkanı’nın okula gelerek cami yapılacağını kendisi de duyurduğunu söyledi.
İtiraz eden öğrencilerin soru sorma haklarının ellerinden alındığını belirten mezun öğrenci, bunun üzerine sosyal medya üzerinden Ayverdili Bahçesini Bırakmaz etiketiyle kampanya başlattıklarını ve kampanyanın kısa sürede büyük yankı bulduğunu belirtti.
Belediyenin iş makineleri inşaata başladı
"Yüzlerce yurttaşın iradesi olduk. Çok sayıda destek mesajı aldık. Hem öğrenciler hem de veliler çok ciddi destek verdiler. Instagram‘da yaptığımız paylaşımlar çok ilgi gördü okulumuz mezunları ve öğrencileri buradan alıntılar yaparak itirazlarını dile getirdiler" diyen Efe, sosyal medyadan kendilerini duyan Zeytinburnu Belediyesi’ninse dün itibariyle iş makinalarını "gövde gösterisi yaparcasına" inşaat alanına getirdiğini kaydetti.
Mezun öğrenci, "Onların ‘Biz yaptık,oldu’ zihniyetine karşı irademizi ortaya koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İleriki günlerde eğer ki inşaat durdurulup proje iptal edilmezse tüm anayasal haklarımızı kullanmaya hazır olduğumuzu da açıkça belirtelim" ifadelerini kullandı.
'Sınava hazırlanan öğrencilere inşaat sesi dinletiliyor'
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde hali hazırda eğitimi devam eden bir öğrenciyse deprem toplanma bölgesinin işgal edilmesinin, iki okulun öğrencilerine yetersiz alan bırakılmasının yanında zaten pandemi sürecinden çıkmış ve ciddi eksikleri olan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere “inşaat sesi dinletilmesinin” de ciddi bir sorun olduğunu altını çizdi. Öğrenci, "Sorunlarımız belli, derdimiz bize karşı anlayışlı olup bu duruma bir çözüm üretilmesidir" dedi.
Solcu Liseliler: Geleceğimizi sermayenin eline bırakmıyoruz!
Konuyla ilgili açıklamada yapan Solcu Liseliler’se “Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri olarak okulumuzda cami projesi istemiyor, tüm sıra arkadaşlarımızı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!” dedi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çoğu lisede denk geldiğimiz sermaye ve gerici grupların ortaklığıyla gerçekleşen rant projelerinden biriyle kendi okulumuzda da karşı karşıya kaldık.
Okulumuz, Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, KİPTAŞ ve Zeytinburnu Belediyesi ortaklığıyla depreme dayanıklı olması nedeniyle inşa edildi. Fakat bugün 'toplanma alanı' olarak belirledikleri okul bahçemize çevresinde var olan yerleşim alanlarında yeterli sayıda ibadethane olmasına rağmen sermayenin el atmasıyla alınan kararla okul bahçesine camii yapılması için çalışmalara başlandı. Özellikle salgın zamanında, derslerden arta kalan zamanda temiz hava alabileceğimiz tek yeşil alanımız elimizden alınıyor. Zeytinburnu Belediyesi ve sermaye ortaklarının okullarımızı rant alanı olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz!
Biliyoruz ki; biz birlikte hareket etmediğimiz sürece sermaye sınıfının çıkarları için yapılan bu projelerle okullarımızın gelecekte medreseye dönüşme ihtimalleri artıyor. Sermaye ve cemaat ortaklığı ile eğitim sistemine yönelen her saldırıda hep mücadelenin saflarında yer alacağız. Bireysel kararlılığın soluğu tükenir ama örgütlüsünün nefesi kolay kolay kesilmez. İşte bu nedenle, yan yana gelmeli, el ele vermeliyiz.
Bu bataklıktan tek başımıza, bireysel kurtuluş hayalleri ile çıkamayız!
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri olarak okulumuzda camii projesi istemiyor, tüm sıra arkadaşlarımızı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!
Bir araya gelirsek geleceğimizi KAZANABİLİRİZ!"