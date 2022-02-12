'Linç davası ve katliam davası birbirinden ayrı tutulmaya devam ediyor'

30 Temmuz 2021 tarihinde katledilen Dedeoğlu ailesine 12 Mayıs 2021 tarihinde yapılan saldırıya ilişkin davanın ikinci Duruşması Konya Adliyesi’nde görüldü.

Mahkeme, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebinin reddine ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.

TKP Konya İl Örgütü üyelerinin ve avukatlarının da katıldığı duruşma sonrası TKP Konya İl Örgütü açıklamalarda bulundu.

“Konya Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021 tarihinde katledilen Dedeoğlu ailesine Mayıs ayında yapılan ilk saldırının 2. duruşması bugün 8. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmaya aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda avukat da katıldı. Türkiye Komünist Partisi Konya İl Örgütü olarak başından beri takip ettiğimiz bu önemli davada Dedeoğlu ailesinin yanında yer almaya devam edeceğiz. 12 Mayıs 2021 tarihinde ailenin linç edilmeye çalışıldığı olay ve 30 Temmuz 2021'de gerçekleşen katliam iki ayrı dava olarak yürütülmekte, Dedeoğlu ailesinin avukatlarının ısrarlı çabalarına rağmen linç davası ve katliam davası birbirinden ayrı tutulmaya devam edilmektedir. Birbiriyle bağlantılı iki olayın ayrı davalarda görülmesi faillerin korunduğu şüphesini uyandırmaktadır. Dedeoğlu ailesinin Kürt kimliğinden kaynaklı linç edilmeye çalışıldığı saldırı sonrası neler yaşandığı, ailenin şikayetlerinin dikkate alınmadığı, olayın üstünün nasıl kapatıldığı, katil zanlısı Mehmet Altun'un bu süreçte kiralık araçlarla lüks otellerde nasıl konakladığı ve katliama giden süreçte ilgili kurumların neden kayıtsız kaldığı gibi onlarca soru ortada duruyor. 12 Mayıs 2021 tarihindeki saldırıyla başlayan süreçle birlikte Konya'da başka bir Kürt aile, Dal ailesinden 1 kişi öldürüldü. Ülkenin birçok yerinde Kürt yurttaşlarımıza dönük provokasyonlara şahit olduk. İzmir'de Deniz Poyraz öldürüldü. Temmuz ayında da Dedeoğlu ailesinden 7 kişi öldürüldü. Ülkemizde ne yazık ki bu düzenin devam etmesi için ezilen halkların birbirine düşman edilmesi gerekmektedir. Kürt emekçileri, Kürt yoksulları bu soygun düzeninin devamı için hedef gösterilmekte buna benzer ırkçı saldırılar ortaya çıkmaktadır. Bunu bilmek, bundan sonra halkımıza karşı yapılan tüm saldırıların da gerçek faillerini bilmek anlamına gelecektir. Emekçilerin iktidarını kuruncaya kadar, emekçi halkımıza yönelen tüm saldırılara karşı duracağımızı ilan ediyoruz.”