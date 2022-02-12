İstanbul Kağıthane'de bir depoda üç kişinin cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde bulunan bir hanının bodrumunda yaşandı. Mahmut Abaramak ve Mustafa Adanmış'tan iki gündür haber alamayan yakınları, gençlerin Kağıthane'de bir iş hanının bodrumundaki ofiste yaşayan Haşim Taşkın'ın (46) yanında olduğunu öğrendi. Sabah saatlerinde iş hanına gelen aile yakınları, ofise girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin mutfak tüpünden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. (İHA)