Liman işçilerinden 30 Ekim eylemi: 'Limanların NATO üssü haline getirilmesine karşıyız'

Dünya genelinde liman işçileri, 30 Ekim'i emperyalizme, savaşa ve sömürüye karşı uluslararası eylem günü olarak değerlendirerek çeşitli protestolara hazırlanıyor.

Türkiye'den Liman-İş sendikasının da imzacısı olduğu ortak uluslararası çağrıda, sivil limanların NATO, ABD ve Avrupa Birliği için askeri üslere dönüştürülmesine karşı çıkılarak, Filistin'deki can kayıplarının ve operasyonların derhal sonlandırılması talep edildi.

Ortak metinde ayrıca, ABD ve İsrail'in Batı Asya ile İran'a yönelik hamlelerinin son bulması gerektiği belirtilirken, Küba, Venezuela ve Sudan halklarıyla dayanışma vurgusu yapıldı.

Türkiye'deki protestoların adresi ise Mersin, İstanbul ve Gemlik limanları olarak duyuruldu. İşçiler 30 Ekim'de bu limanlarda savaşa ve soykırıma karşı tepkilerini dile getirecekler.

Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Patronların Ensesindeyiz (PE) Deniz, Liman ve Tersane İşçileri Dayanışma Ağı, liman işçilerini "ülkenin onurunu, vicdanını ve aydınlık geleceğini temsil eden bir güç" olarak nitelendirdi.

Ağ tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz gibi riskli savaş bölgelerinde can güvenliğinden yoksun olarak görev yapan denizcilere ve iş cinayetlerinin sıklıkla yaşandığı tersanelerde çalışan işçilere dikkat çekildi. Bildiride, Türkiye'deki tüm anti-emperyalist ve emekten yana yurttaşlar, liman işçileriyle birlikte dayanışma göstermeye ve eylemlere katılmaya davet edildi.

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'İşçiler 30 Ekim’de emperyalist savaşlara ve soykırıma karşı eylemde olacaklar'

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Limanlarımızın NATO ve emperyalizmin askeri üssü haline getirilmesinin karşısındayız.

Liman işçileri 30 Ekim uluslararası eylem gününde dünyanın dört bir yanında emperyalizme, savaşa ve sömürüye karşı harekete geçiyor. Türkiye’den Liman-İş’in de imzacısı olduğu eylem çağrısında limanların NATO, ABD ve AB için askeri üs haline getirilmesine karşı çıkıldı ve Filistin halkına yönelik soykırımın derhal sonlandırılması talep edildi. “ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki ve İran’a yönelik saldırıları son bulmalı” denen açıklamada, Küba, Venezuela ve Sudan halklarıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

Türkiye’de de Mersin, İstanbul ve Gemlik limanlarında işçiler 30 Ekim’de emperyalist savaşlara ve soykırıma karşı eylemde olacaklar.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Deniz, Liman ve Tersane İşçileri Dayanışma Ağı olarak 30 Ekim’de insanlığın ve ülkemizin onurunu, vicdanını, aydınlık geleceğini temsil edecek liman işçilerini selamlıyoruz.

Dünya’nın en tehlikeli ticaret yolu haline gelmiş Karadeniz’de ve diğer savaş bölgelerinde can güvenliği ve güvencesi olmadan çalışan denizcileri, iş cinayetlerinin ve yaralanmaların olağan görüldüğü tersanelerde ter döken tersane işçilerini, ülkemizin bütün anti-emperyalist, emekten yana, yurtsever insanlarını liman işçileriyle birlikte harekete geçmeye ve eylemlere katılmaya çağırıyoruz."

30 Ekim’de limanlardan sesleneceğiz: Limanlarımızın NATO ve emperyalizmin askeri üssü haline getirilmesinin karşısındayız. Liman işçileri 30 Ekim uluslararası eylem gününde dünyanın dört bir yanında emperyalizme, savaşa ve sömürüye karşı harekete geçiyor. Türkiye’den Liman-İş’in de imzacısı olduğu eylem çağrısında limanların NATO, ABD ve AB için askeri üs haline getirilmesine karşı çıkıldı ve Filistin halkına yönelik soykırımın derhal sonlandırılması talep edildi. “ABD ve İsrail’in Batı Asya’daki ve İran’a yönelik saldırıları son bulmalı” denen açıklamada, Küba, Venezuela ve Sudan halklarıyla dayanışma çağrısı yapıldı. Türkiye’de de Mersin, İstanbul ve Gemlik limanlarında işçiler 30 Ekim’de emperyalist savaşlara ve soykırıma karşı eylemde olacaklar. Patronların Ensesindeyiz (PE) Deniz, Liman ve Tersane İşçileri Dayanışma Ağı olarak 30 Ekim’de insanlığın ve ülkemizin onurunu, vicdanını, aydınlık geleceğini temsil edecek liman işçilerini selamlıyoruz. Dünya’nın en tehlikeli ticaret yolu haline gelmiş Karadeniz’de ve diğer savaş bölgelerinde can güvenliği ve güvencesi olmadan çalışan denizcileri, İş cinayetlerinin ve yaralanmaların olağan görüldüğü tersanelerde ter döken tersane işçilerini, Ülkemizin bütün anti-emperyalist, emekten yana, yurtsever insanlarını Liman işçileriyle birlikte harekete geçmeye ve eylemlere katılmaya çağırıyoruz. Patronların Ensesindeyiz Deniz, Liman ve Tersane İşçileri Dayanışma Ağı #30Ekim #UluslararasıEylemGünü #LimanlarımızNATOyaKapalı — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 30, 2026

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