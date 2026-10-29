Liman işçileri savaşa ve silah sevkiyatına karşı 100'den fazla limanda ortak eylem yapacak

Dünyanın dört bir yanındaki liman işçileri, 30 Ekim’de “Barış için limanlar, insanca iş” şiarıyla savaşa ve limanların militarizasyonuna karşı ortak eylem yapacak.

İtalya’da limanlarda 24 saatlik ulusal grev, Fransa’da ve Pire’de de eylem hazırlığı var. Türkiye’de Liman-İş ve Limter-İş açıklama ve eylem yapacak.

Eylemin çağrıcıları, Mayıs ayında İstanbul’da toplanan Akdeniz ve Avrupa liman işçileri sendikaları. Fransa’dan CGT Limanlar ve Rıhtımlar, Yunanistan’dan ENEDEP, Bask Bölgesi’nden LAB, Türkiye’den Liman-İş, Fas’tan ODT ve İtalya’dan USB, 18-19 Mayıs’taki toplantıda “İstanbul Bildirgesi”ni imzalamıştı.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) da eylemi destekleyen bir açıklama yayımladı. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre çağrı 17 ülkede 100'den fazla limana ulaştı. Kimi yerde grev, kimi yerde kısa süreli iş bırakma, kimi yerde yürüyüş ve dayanışma eylemi yapılacak.

İtalya’da grev, Fransa ve Pire’de eylem

İtalya’da ulaştırma bakanlığına kayıtlı, liman sektörünü kapsayan ve 24 saat sürecek ulusal bir grev düzenlencek. Cenova, Livorno, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Ravenna ve Gioia Tauro, grevin kapsadığı limanlar arasında.

Fransa’da bütün limanlarda eylem yapılacağı duyuruldu. Pire’de Yunan sendikaların çağrısıyla kentin tüm limanını kapsayan bir grev gündemde. Fas’ta Tanca, Türkiye’de Mersin de çağrıya katılan limanlar arasında. ABD’de San Francisco ve Oakland’da, Almanya’da Hamburg’da liman işçileri ve Meksika’da Veracruz işçileri de destek veriyor. Filistinli sendikalar da çağrıya sahip çıkarak dünyadaki bütün liman, ulaştırma ve ilgili sendikaları eyleme katılmaya davet etti.

İstanbul Bildirgesi ne talep ediyor?

İstanbul Bildirgesi'nde, Filistin halkına yönelik soykırıma derhal son verilmesi ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talep ediliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırının durdurulması, Küba, Venezuela ve Sudan halklarıyla dayanışmayı da talepler arasında sayıyor.

Limanların savaş bölgelerine silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımak için kullanılmaması, NATO’nun, ABD’nin ya da AB’nin askeri üssüne dönüşmemesi isteniyor. Sendikalar savaş ekonomisine, silahlanma planlarına ve AB’nin limanları ve stratejik altyapıyı militarize etme projesine karşı çıkıyor. Kamu kaynaklarının savaşa değil, halkın toplumsal ihtiyaçlarına ayrılmasını talep ediyorlar.

Savaş politikasını işçilerin yaşam koşullarını doğrudan etkilediğini vurgulaya bildirge, toplu sözleşmelerde gerçek ücret artışı, iş güvencesi, kısaltılmış çalışma saatleri ve adil emeklilik hakkını da istiyor.

Türkiye’de dört noktada açıklama

Liman-İş Sendikası, Mersin, Gemlik ve İstanbul limanlarında ve Ankara’da Greenpark Otel önünde açıklama yapacak. Sendika, limanlardan savaş bölgelerine mühimmat taşınmasına karşı olduklarını vurgulayarak “Liman işçilerinin elleri kirli olabilir, yağlı olabilir, paslı olabilir ama asla kanlı olmayacak” dedi.

DİSK’e bağlı Limter-İş de 30 Ekim Cuma günü saat 11.00'de Haydarpaşa Limanı’nda “Soykırıma liman yok” sloganıyla eylem yapacak.

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