'Limak kaçıyorsa, gerisini varın siz düşünün'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yandaş Limak Holding'in Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatından çekilmesini köşesine taşıdı. Kamudan aldıkları ihalelerle adından sıklıkla söz edilen Limak, Diyarbakır'daki inşaattan çekildiğini açıklamıştı.

"Diyarbakır'dan gelen haber aslında ekonomik olarak ne durumda olduğumuzun en iyi göstergesi" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"10 ay önce Diyarbakır'da Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatının ihalesini kazanıyor. 1.1 milyar TL'ye. İnşaat işini bilen, iktidarla iş kotarmayı bilen, bu döneme uygun müdebbir bir tacir olduğunu kanıtlamış bir şirket.

Aradan 10 ay geçiyor ve işi bırakıp kaçıyor. 'İnşaat maliyetlerindeki artışı karşılamam mümkün değil' diyerek, teminatını yakarak. Limak kaçıyorsa, Limak işi tamamlayamıyorsa gerisini varın siz düşünün.

'Limak hiç değilse efendice işi bırakmış'

Ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek lazım. Limak hiç değilse efendice işi bırakmış. Aslında şöyle de olabilirdi; İhale sudan bir sebeple iptal edilir. Tekrarlanır ve LİMAK bu kez aynı işi yüzde 200 artışla alabilirdi. Aynı Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolunda olduğu gibi.

Orada da ihale tekrarlanmış, aynı üstlenici, 'Yapı-Yapı' firması 4 ay önce verdiği fiyatın yüzde 100 fazlasına işi yeniden almıştı. Hiç değilse Limak bu pis yolu seçmemiş. En azından 'Yapamıyoruz' deyip bırakmışlar."