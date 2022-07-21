Danıştay'ın iptal kararıyla ilgili Cengiz İnşaat'tan açıklama: Mülkiyet hakkımızı engellemiyor

Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat'ın, villa ve otel inşaatına başlaması kamuoyunda tartışma yarattı.

Sözcü'nün haberine göre; arazinin kendilerine ait olduğunu iddia eden vatandaşlar satış ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmışlardı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2016 yılında aldığı kararla davacıları haklı bularak satış işleminin iptaline karar vermişti.

Buna karşılık Özelleştirme Yüksek Kurulu, 28 Nisan 2017 tarihinde “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun satış iptali kararı ile ilgili olarak bir işlem yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesine” karar verdi.

ÖYK'nın bu kararı Danıştay 13. İdaresi'nin 7 Kasım 2019 tarihli kararı ile iptali edildi. Bu iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 11 Haziran 2020 tarihli kararı ile kesinleşti. Ancak bu kararlar uygulanmadı.

Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye tepkilerin artması ve Bodrum sakinlerinin eylem yapması üzerine Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı.

Projenin yükseleceği araziyi Özelleştirme İdaresi’nden 2012 yılında satın alan Cengiz İnşaat, yaptığı açıklamada Danıştay’ın aldığı özelleştirme ihalesinin iptaline yönelik kararının kendilerini etkilemediğini savunurken, bunun hukuken nasıl mümkün olduğu açıklamada yer almadı.