'Limak, İBB'nin Hatay'a gönderdiği yardım gemisinin limandan ayrılmasını istedi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a içinde barınma, sağlık, rehabilitasyon ve kreş gibi hizmetlerin verildiği bir gemi göndermişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Grubu tarafından işletilen İskenderun Limanı'nda faaliyet gösteren geminin, limandan ayrılmasının istendiğini iddia etti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer doğru ise kahredici bir haber: İskenderun Limanı'nı işleten Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Grubu, İBB’nin gönderdiği yardım gemisinin limandan ayrılmasını istemiş. Olabilir mi böyle bir şey? İddia doğru ise yazıklar olsun. Açıklama bekliyoruz."