Lice’de sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca’dan açıklama

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınının, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, saldırganın gözaltına alındığını söyledi. Bakan, “Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik ”dedi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırması saldırmıştı.
Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: