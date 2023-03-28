Lice’de çocuğa işkence: Dün tutuklama istenen 2 polis bugün serbest bırakıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart’taki Newroz kutlamalarından sonra polislerce alıkonularak işkence gören 14 yaşındaki çocuğa ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçları yöneltilen 5 polis memurundan 3’ü daha önce tutuklanmış 2’si ise serbest kalmıştı. Dün itiraz üzerine 2 polis hakkında da tutuklama kararı çıktı. O iki polis yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, usule ve hukuka aykırı olduğunu belirttiği karara itiraz edeceklerini açıkladı. Eren, “İtiraz üzerine haklarında Asliye Ceza Mahkemesince tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 2 polis memuru, hukuka aykırı bir şekilde Lice Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bıraktı” ifadelerini kullandı.