'Libya’nın kontrolünün Rusya ve Türkiye’de olması kabul edilemez'

Avrupa Komisyonu başkanlığı ve iki defa İtalya başbakanlığı yapan Prodi, Avrupa Birliği, Brexit sonrası Avrupa, dış politika ve İtalya hakkında konuştu.

AB liderlerinin Brexit’ten Covid-19'a yeni jeopolitik ve sağlık sorunlarıyla cesaretle yüzleşmesi gerektiğini belirten Prodi, “İlerlemek için herkes üstüne düşeni yapmalı. Reformlar dışında bir çıkış yolu yok. Geçmişte bu reformlar zorlamayla değil birlik içerisinde uyumlu bir şekilde yapılmıştı. Ama artık Avrupa Birliği’nin reformların hayata geçip geçmediğini kontrol etmek için belli bir sertlik kullanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Euronews’te Alberto de Flippis’in sorularını yanıtlayan Prodi, AB'de oy birliği şartını eleştirdi. Aynı zamanda dış politika eksikliğine de vurgu yapan Prodi, Türkiye ve Rusya ile ilgili de görüş bildirerek, “Libya’nın kontrolünün Rusya ve Türkiye’nin elinde olmasını kabul edemeyiz” dedi.

Prodi, şöyle konuştu:

“Artık dış politikamızın olmamasını kaldıramayız. Libya’nın kontrolünün Rusya ve Türkiye’nin elinde olmasını kabul edemeyiz. Irak’taki savaş gibi konularda oy birliğine ihtiyacımız olduğu için nasıl bir karar alınacağını bilememek gibi bir durum olamaz. Bazı Avrupa ülkelerin bu durumun farkında olduğuna inanıyorum. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya yeni bir grup oluşturup sonunda Avrupa politikasında bazı şeyleri harekete geçirmesi gerekiyor”