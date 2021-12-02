Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 31 milyon avro güvenlik yardımı

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya 31 milyon avro güvenlik yardımı yapılmasını onayladı.

Avrupa Konseyi'nin güvenlik yardımı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 31 milyon avro kaynak aktarma kararı aldığını söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bu adımın Ukrayna ile AB arasındaki stratejik ilişkileri bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB’den alınacak alınacak kaynağın ilaç, mühendislik, mayın temizleme, lojistik ve siber güvenlik ihtiyaçları için kullanılacağını iddia etti.

Öte yandan Kuleba, Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le bir araya gelmiş ve görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Rusya'yı caydırma ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık başlatmaya karar vermesi halinde Rus ekonomisini vurabilecek belirli ekonomik kısıtlamalar üzerindeki çalışmaları hızlandırma ihtiyacını görüştük” demişti.