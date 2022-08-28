Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda can kaybı artıyor. Libya Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 159 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında çatışma çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler, Trablus'ta çatışmaların durması çağrısında bulunmuştu.

Libya'da çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Çatışmaların Dibeybe'ye bağlı militanların Başağa yanlısı militanlara ait bir üsse saldırmasıyla başladığı öne sürülüyor.

Başağa, Tobruk merkezli parlamentoyla hâlâ yakın bağları olan Libya'daki en son iç savaştaki komutanlardan Halife Hafter tarafından da destekleniyor. Hafter 2019'da Trablus'a karşı kendi saldırısını başlatmış, ancak başarısız olmasının ardından 2020 ateşkesine katılmıştı.

Libya, 2011 yılında NATO hava desteği ve yönlendirmesiyle hareket eden cihatçıların ülkenin uzun süredir lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesinden bu yana kargaşa içinde. Ülke, 2014'ten bu yana doğu ve batı hükümetleri arasında bölünmüş durumda.

BM destekli barış süreci, Aralık 2021'de yapılması planlanan ulusal seçimleri öngörmüş ancak oylama gerçekleşmemişti.