BM'den 'Libya'da çatışmaları durdurun' çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalar karşısında derin endişe duyduklarını ifade ederek, çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil tesislere zarar verdiği belirtildi.

BM Libya Misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada, tüm tarafların her türlü nefret söylemi ve şiddete teşvikten kaçınması gerektiği belirtildi.

BM Genel Sekreteri'nden çağrı

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Trablus'ta sivil ölümlere ve sivil yapıların yok edilmesine yol açan son çatışmaları endişe ile takip etmektedir" denildi.

BM'nin açıklamasında, "Guterres, Libyalı taraflara mevcut siyasi sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir diyalog kurulması ve farklılıklarının çözümü için zor kullanmamaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca Guterres, tarafları sivilleri korumaya ve tansiyonu artıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım almaktan kaçınmaya davet ediyor" diye belirtilerek çatışmaları durdurma çağrısında bulunuldu.

ABD'den açıklama

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, çatışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Trablus'taki çatışmalar ve sivil kayıplar ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında endişe duyduklarını aktarıldı. Çatışmaların durdurulması için diyalog çağrısında bulunuldu.

Libya'da çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti de gün içerinde yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki göstermişti.

Fethi Başağa, Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamadaysa, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor" dedi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, "Eski İçişleri Bakanı Başağa, savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak" diyerek karşılık verdi.

Gün boyunca kenti sarsan çatışmaların Dibeybe'ye bağlı militanların Başağa yanlısı militanlara ait bir üsse saldırmasıyla başladığı öne sürülüyor.

NATO müdahalesinin ardından oluşan siyasi belirsizlik

Başağa, Tobruk merkezli parlamentoyla hâlâ yakın bağları olan Libya'daki en son iç savaştaki komutanlardan Halife Hafter tarafından da destekleniyor. Hafter 2019'da Trablus'a karşı kendi saldırısını başlatmış, ancak başarısız olmasının ardından 2020 ateşkesine katılmıştı.

Libya, 2011 yılında NATO hava desteği ve yönlendirmesiyle hareket eden cihatçıların ülkenin uzun süredir lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesinden bu yana kargaşa içinde. Ülke, 2014'ten bu yana doğu ve batı hükümetleri arasında bölünmüş durumda.

BM destekli barış süreci, Aralık 2021'de yapılması planlanan ulusal seçimleri öngörmüş ancak oylama gerçekleşmemişti.