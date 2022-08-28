Libya'da ölü sayısı 20'yi, yaralı sayısı 140'ı aştı

Libya Sağlık Bakanlığı, Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti başkanı Abdulhamid Dibeybe'ye bağlı militanlar ile Başbakan Fethi Başağa yanlısı militanlar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişinin öldüğünü ve 87 kişinin yaralandığını söyledi

Bakanlığı Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı güncellemede çatışmalardan dolayı 23 kişi öldüğünü, en az 140 kişininse yaralandığını duyurdu. Ölü ve yaralılar arasında sivillerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir veri paylaşılmazken militanların kent içerisinde apartmanları makineli tüfekler ve havan toplarıyla hedef aldığı görüldü.

Dibeybe'nin militanları çok sayıda binayı ele geçirdi

Başağa hükümetinin bir temsilcisi olayla ilgili sormulukluları reddederken yerel basında çıkan haberlerde Dibeybe'ye bağlı gruplar, Başağa'ya sadık grubun üyelerinin bulunduğu Trablus'ta çok sayıda binayı ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan Reuters çatışmaların başlamasının ardından yüzlerce araçla birlikte büyük silahlı grupların şehre akın ettiğini aktarmıştı. Şehre doğru hareket eden militan kuvvetlerinin Başağa hükümetini desteklediği iddia edildi.

Arka plan

Gün boyunca kenti sarsan çatışmaların Dibeybe'ye bağlı militanların Başağa yanlısı militanlara ait bir üsse saldırmasıyla başladığı öne sürülüyor.

Bu haftanın başlarında Başağa, Dibeybe'yi istifaya çağırmıştı. Dibeybe'yse Başağa'ya yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmasını tavsiye etmişti.

Başağa, Tobruk merkezli parlamentoyla hâlâ yakın bağları olan Libya'daki en son iç savaştaki komutanlardan Halife Hafter tarafından da destekleniyor. Hafter 2019'da Trablus'a karşı kendi saldırısını başlatmış, ancak başarısız olmasının ardından 2020 ateşkesine katılmıştı.

Libya, 2011 yılında NATO hava desteği ve yönlendirmesiyle hareket eden cihatçıların ülkenin uzun süredir lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesinden bu yana kargaşa içinde. Ülke, 2014'ten bu yana doğu ve batı hükümetleri arasında bölünmüş durumda. BM destekli barış süreci, Aralık 2021'de yapılması planlanan ulusal seçimleri öngörmüş ancak oylama gerçekleşmemişti.