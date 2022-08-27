Libya'da büyük çatışma: En az 12 ölü, 90'a yakın yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'da iki farklı militan grup arasında çıkan çatışmada 12 kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu vaka kentte son dönemlerde çıkan en büyük çaplı şiddet olayı olarak kayıtlara geçerken en az 87 kişi de yaralandı.

Trablus merkezli Libya Sağlık Bakanlığı, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunun ilk rakamlar olduğunu vurguladı. Ölenlerin militanlar mı yoksa siviller mi olduğu belirtilmedi.

Yerel basın ve sosyal medyada yayınlanan videolarda çatışma sırasında konut binalarının topçu ateşi ile vurulduğu görüldü. Ancak söz konusu görüntüler doğrulanmış değil.

Cumartesi gecesi başlayan çatışma bir militan grubun, başka bir militan grubunun üssüne saldırmasıyla patlak verdi. Militanlar çatışmalar sırasında hafif silahların yanı sıra makineli tüfek ve havan topu da kullandı.

Daha çok militan şehre akın ediyor

Reuters'e göre, yüzlerce araçla birlikte büyük silahlı gruplar çatışmayı takiben şehre akın etti. Güçlerin, Parlamento destekli Başağa hükümetini desteklediği iddia edildi.

Başağa, Tobruk merkezli parlamentoyla hâlâ yakın bağları olan Libya'daki en son iç savaştaki komutanlardan Halife Hafter tarafından da destekleniyor. Hafter 2019'da Trablus'a karşı kendi saldırısını başlatmış, ancak başarısız olmasının ardından 2020 ateşkesine katılmıştı.

BM'den açıklama

BM Libya misyonu, çatışmalar sırasında sivil bölgelerin bombalanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Ankara'dan açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Libya’da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunması, Libya’nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önemdedir. Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz. Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Türkiye, Libya’nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Libya, 2011 yılında NATO hava desteği ve yönlendirmesiyle hareket eden cihatçıların ülkenin uzun süredir lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesinden bu yana kargaşa içinde. Ülke, 2014'ten bu yana doğu ve batı hükümetleri arasında bölünmüş durumda. BM destekli barış süreci, Aralık 2021'de yapılması planlanan ulusal seçimleri öngörmüş ancak oylama gerçekleşmemişti.