Libya'daki çatışmalar kesildi: UMH militanları başkentte kritik alanları ele geçirdi

Libya basını, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkanı Abdulhamid Dibeybe'nin militanlarının, Tobruk merkezli parlamento tarafından atanan Fethi Başağa'ya sadık militanları yenmesinin ardından Trablus'taki şiddetli çatışmaların durduğunu aktardı.

Libya Observer gazetesine göre UMH güçleri Başağa'nın destekçilerinin son kalelerini de ele geçirdi.

Yayın organı ayrıca, UMH militanlarının, Başağa'yı destekleyen militan komutanı Hetem Tacuri'nin güçlerini pusuya düşürmesinden sonra durumun sakinleştiğini de kaydetti.

Bu arada Suudi menşeli Al-Arabiya yayın kuruluşuna göre bir başka Başağa destekçisi Tümgeneral Usame Cuveyli'nin güçleri de güney Trablus'tan ayrıldı.

Çatışmaların arka planı

Geçtiğimiz hafta Trablus'ta Dibeybe'ye sadık militanlar ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya sadık militanlar arasında çatışmalar patlak verdi. Çatışmalar sırasında 30'ün üzerinde ölü bildirilirken 160 yakın da yaralının olduğu açıklanmıştı.

Çatışmaların Dibeybe'ye bağlı militanların Başağa yanlısı militanlara ait bir üsse saldırmasıyla başladığı öne sürülüyor.

Başağa, Tobruk merkezli parlamentoyla hâlâ yakın bağları olan Libya'daki en son iç savaştaki komutanlardan Halife Hafter tarafından da destekleniyor. Hafter 2019'da Trablus'a karşı kendi saldırısını başlatmış, ancak başarısız olmasının ardından 2020 ateşkesine katılmıştı.

Libya, 2011 yılında NATO hava desteği ve yönlendirmesiyle hareket eden cihatçıların ülkenin uzun süredir lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesinden bu yana kargaşa içinde. Ülke, 2014'ten bu yana doğu ve batı hükümetleri arasında bölünmüş durumda.

BM destekli barış süreci, Aralık 2021'de yapılması planlanan ulusal seçimleri öngörmüş ancak oylama gerçekleşmemişti.