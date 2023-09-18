Libya'da Yunan kurtarma ekibini taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Libya'nın doğusunda selden en çok etkilenen Derne'ye giden Yunan yardım ekibini taşıyan otobüs ile bir aracın çarpışması sonucu 4'ü Yunanistanlı kurtarma ekibinden, 3'ü Libyalı 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, basına yaptığı açıklamada, Derne'deki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Bingazi'ye gelen ve oradan da Derne'ye geçen Yunan yardım ekibinin El-Beyda yolu üzerinde trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Abdulcelil, 19 kişilik Yunan ekibinden 4'ünün yaşamını yitirdiğini, 7'si ağır 15'inin yaralandığını, kazaya karışan diğer araçta ise aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin ağır yaralandığını kaydetti.

AFAD'dan açıklama

Kazaya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.

Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11 bini geçti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu duyurulmuştu.