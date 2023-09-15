Libya'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı

Akdeniz üzerinden gelen Daniel Fırtınası, Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi de dahil olmak üzere kıyıdaki diğer yerleşim yerlerinde etkili oldu.

Libya’da sel felaketinin ardından ölü sayısı 11 bin 300’e yükseldi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.

TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne’deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı. (AA)