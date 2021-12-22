Libya’da seçimlerin resmen ertelendiği duyuruldu

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılan tartışmalı hâle gelen seçimlerin ertelendiği duyuruldu.

Libya Review’un haberine göre, Libya Parlamentosu yaptığı açıklamada, Başkanlık seçimlerinin 24 Aralık tarihinde yapılamayacağını ifade etti. Bu açıklama, seçimlerin ertelenmesine ilişkin yapılan ilk resmi açıklama oldu.

Libya parlamentosunun seçim komitesi seçimlere ilişkin yeni bir tarih paylaşmadı.

Seçim sürecinin belirsizliğini koruduğu ülkede iktidarda yer alan geçiş hükümetinin görev süresi cuma günü doluyor.