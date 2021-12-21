Libya'da seçim komiteleri feshedildi

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Imad el Sayih, ülke genelinde seçim komitelerinin feshedilmesi talimatı verdi.

El Sayih tarafından yapılan yazılı duyuruda, bölgesel ve yerel seçim ofislerinin ve komitelerinin kapatılma kararı verildiği belirtildi. Karar, komisyon yetkilileri tarafından doğrulandı.

Kararla birlikte, Libya'da bu hafta gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimleri ertelenmiş olacak.

Şu ana kadar adayların kamuoyuna duyurulmadığı seçimlerin işleyişine ilişkin ülke yönetimi içerisinde anlaşmazlıklar yer alıyordu

Yüksek Devlet Konseyi, bu ayın başında seçimlerin Şubat tarihine ertelenmesini önermişti.

Seçimler için 24 Aralık 2021 tarihi Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından kararlaştırılmıştı.