Libya Temsilciler Meclisi heyeti: Türkiye'yle imzalanan anlaşmaları hiç görmedik

Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı ve TBMM’de Aralık 2019’da onaylanan "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" ve "güvenlik ve askeri iş birliği" anlaşmalarının Libya Temsilciler Meclisi’nde iki yıldır görüşülmediği ortaya çıktı.

Libya Temsilciler Meclisi heyeti Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Akdeniz’de "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası" ile Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri desteğinin çerçevesini belirleyen "Güvenlik ve askeri iş birliği" anlaşması da gündeme geldi.

Libya Temsilciler Meclisi heyetinde yer alan Libyalı parlamenterler, "Anlaşmalar bizim önümüze hiç gelmedi. Meclisimizde görüşülmedi ve onaylanmadı. Biz Temsilciler Meclisi olarak iki anlaşmayı da hiç görmedik. Üzerinde çalışamadık. Türkiye ile tek taraflı imzalandı. Ama Libya’nın tek Meclisi de biziz. Bizim de görüşümüz alınmalıydı. Anlaşmalarla ilgili kararı yeni seçilecek Meclis verecek” açıklamasında bulundu.