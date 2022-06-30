Libya'da çölü geçmeye çalışan 20 göçmen yaşamını yitirdi

Libya'nın Çad sınırına yakın bir çölde 20 civarında göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Göç sırasında yollarını kaybettikleri tahmin edilen göçmenlerin çöl sıcaklarına dayanamayarak yaşamını yitirdikleri tahmin ediliyor.

Kaybolan göçmenlerin cesetlerine iki gün önce ulaşılırken, göçmenlerin üzerinden çıkan telefonlardan en son 2 hafta önce sinyal alındığı bilgisine ulaşıldı. Bu da kaybolan göçmenlerin yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirdikleri ihtimalini güçlendiriyor.

Libya'nın güneyinde yer alan Çad sınırındaki çöllerde zaman zaman sıcakların 50 dereceye yakınlaştığı tahmin ediliyor. Çad, Sudan ve Mısır ile bağlantılı çöl yollarında gerçekleşen mülteci hareketliliğinde zaman zaman yolunu kaybeden göçmenlerin başlarına benzer olaylarını geldiği biliniyor.

Göçmenlerin iş bulma umuduyla Libya'ya gitmek üzere yola çıktıkları tahmin ediliyor. Göçmenlerim en yoğun çalıştıkları alanlardan birisini petrokimya sektörü oluştururken, iç savaş sonrasında inşaat sektöründe de göçmen işçi nüfusunda artış gözlemleniyor.

Akdenizde kıyısı olan ülkelerin büyük çoğunluğu göçmenlerin geçiş güzergahını oluştururken bu ülkelerden birini de Libya oluşturuyor. 2021 yılında Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bin 500 kadar insan Akdeniz'de teknelerin batması sonucunda yaşamını yitirirken bu ölümlere çölleri geçmeye çalışırken yaşamını yitiren insanlar da eklenmeye başladı