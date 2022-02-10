Libya Geçici Başbakanı Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı

Libya Geçici Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'ye yakın kaynaklar başbakanın bu sabah saatlerinde evine giderken aracına silahlı saldırı düzenlendiğini, Dibeybe'nin saldırıda yaralanmadığını duyurdu.

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Libya Geçici Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırıda bulunulduğu, Dibeybe'nin saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

El Cezire'ye konuşan kaynaklar başkent Trablus'ta bu sabah Dibeybe'nin evine gittiği sırada konvoyuna silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu, kurşunlardan birinin Dibeybe'nin aracının ön camına isabet ettiğini aktardı. Dibeybe ve şoförünün saldırıdan yara almadan kaçmayı başardığı belirtildi.

Reuters da Dibeybe'ye yakın bir ismin olayı "suikast girişimi" olarak nitelediğini duyurdu.

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