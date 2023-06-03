LGS'ye girecek öğrencilere İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevliler 07.30–15.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

LGS sınavına girecek öğrenciler, giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevli belgelerini göstererek ve İstanbulkart’larını kullanmadan; toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecek.