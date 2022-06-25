LGS sonuçları 5 gün sonra açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini, sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğretmen atamaları

Özer atamalarla ilgili de, "2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.