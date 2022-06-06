LGS sonrası balık tutmaya giden çocuk baraja düşerek yaşamını yitirdi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Yukarı Göçmez köyünde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası balık tutmak için Patnos Barajı'na gitti. Burada ayağı kayan Özer suya düştü.

İHA'nın haberine göre o sırada çevreden geçen ve Mustafa Özer’i uzaktan gören bir vatandaşın çocuğu kurtarmak için koştuğu ve yetişemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin su altında yaptıkları aramanın ardından Mustafa Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. Özer’in cenazesi Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ağrı Adli Tıp'a sevk edildi.