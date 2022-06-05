Kayseri'de iş cinayeti: İnşaat iskelesinden düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası Osman K. hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Erkut İnşaat'a ait bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Osman K.'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)