Siirt'te işçi servisi devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

Siirt Baykan karayolu Ziyaret beldesi Karakaya köyü mevkiinde seyir halinde olan işçi servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çıkarılan araç içine sıkışan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.