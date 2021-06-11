Leyla Güven'in istinaf talebine ret

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven hakkında Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aralık 2020’de verdiği 22 yıl 3 ay hapis cezası kararının bozulması için istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi.

Güven'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Tutuklu Güven’in avukatları, karara istinaf mahkemesinde itiraz etmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre istinaf mahkemesi, "yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması" istemini reddetti.

Mahkeme, Güven’in kaçma şüphesinin bulunduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına ve atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar verdi.

Kararda, Yargıtay’da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.