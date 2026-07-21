Levent Üzümcü gözaltı gerekçesini açıkladı: ‘Kanuni şakası haberine yaptığım yorum’

Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınması ve hakkında ev hapsi kararı verilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Üzümcü, BirGün’ün “Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen” haberine yaptığı yorum nedeniyle “halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Yaşadığı bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından 16 Temmuz’ın ilk saatlerinde gözaltına alındığını aktaran Üzümcü, cep telefonuna ve kimliğine el konulduğunu, telefonunun şifresini görevlilere verdiğini söyledi.

Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten Üzümcü, gözaltında bulunduğu süre boyunca dört kez sağlık kontrolünden geçirildiğini ve herhangi bir kötü muameleyle karşılaşmadığını ifade etti.

‘Temmuz ayındaki paylaşımlarım önüme konuldu’

Üzümcü, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde verdiği savcılık ifadesinde Temmuz ayı boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarının bir klasör halinde önüne konulduğunu kaydetti.

Paylaşımların kendisine yöneltilen suçlamanın unsurlarını taşıdığının öne sürüldüğünü belirten Üzümcü, suçlamayı reddettiğini ve “mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını” söylediğini aktardı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Üzümcü hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

‘Susmam ve susturulmam mümkün değil’

Cep telefonuna el konulması ve bilgisayar kullanmaması nedeniyle kararın ardından kimseyle iletişim kuramadığını söyleyen Üzümcü, kendisini arayanlara ve dayanışma gösterenlere teşekkür etti.

Üzümcü açıklamasını şöyle tamamladı:

Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır; dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlâtlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez.

Tuba Ulu’ya 5 ay hapis cezası verilmişti

Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Üzümcü, Ulu hakkındaki bu habere yaptığı yorumun gözaltı gerekçesi olarak gösterildiğini açıkladı.

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