Levent Üzümcü'ye ev hapsi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 16.07.2026 , 19:57 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 , 12:29
Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.
Üzümcü'nün OdaTV'ye konuşan avukatı Uğur Poyraz ise müvekkilinin hangi gerekçe ve hangi sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığının bilinmediğini söylemişti.
Üzümcü, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Üzümcü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Üzümcü hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı vererek serbest bırakılmasına karar verdi.
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