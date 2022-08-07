'Levent Göktaş Yunanistan'da görüntülendi' iddiası

Necip Hablemitoğlu dosyasının firari sanığı emekli Albay Levent Göktaş'ın Yunanistan'daki Porto Molo isimli plajda güneşlenirken kameralara yakalandığı iddia edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Sedat Peker'in yakın çevresinin temin edip ulaştırdığı bu karelerde Göktaş olduğu iddia edilen bu kişinin farklı açılardan fotoğraflarının çekildiği görülüyor. Şapkalı vaziyette şezlongda yatan Göktaş olduğu iddia edilen kişinin telefonda Arapça ile Türkçe konuştuğu ve Türk televizyon kanallarını izlediği belirtiliyor.

Levent Göktaş olduğu iddia edilen kişiye ait fotoğraflar şöyle: