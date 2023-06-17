Letonya'yı yenen A Milli Futbol Takımı grup liderliğine yükseldi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, grup liderliğine yükseldi.

Skonto Stadı'nda oynanan mücadelede A Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci attı.

Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve grup liderliğine yükseldi. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci sırada, sahasında Ermenistan'a 4-2 mağlup olan Galler ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı gruptaki dördüncü maçını 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler ile oynayacak.