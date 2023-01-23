Letonya ve Litvanya'dan Almanya'ya Leopard tankı çağrısı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Almanya'nın önde gelen Avrupa ülkelerinden olduğunu belirterek, "Büyük ülke olmak, aynı zamanda çok fazla sorumluluk da getiriyor. Bence bu noktada hava savunma sistemleri ya da muharebe tanklarının neden Ukrayna'ya teslim edilemeyeceğine dair iyi bir argüman yok" açıklamasında bulundu.

Rinkevics, AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'yı Ukrayna'ya desteğe davet ettiklerini ve Letonya'nın Kiev'i desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

"Savaşın büyütülmemesi lazım" şeklindeki açıklamalara katılmadığını söyleyen Rinkevics, Rusya'nın halihazırda bunu yaptığını öne sürdü.

Rinkevics, Almanya'nın önde gelen Avrupa ülkelerinden olduğunu belirterek, "Büyük ülke olmak, aynı zamanda çok fazla sorumluluk da getiriyor. Bence bu noktada hava savunma sistemleri ya da muharebe tanklarının neden Ukrayna'ya teslim edilemeyeceğine dair iyi bir argüman yok" ifadelerini kullandı.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliklerinin sorulması üzerine Rinkevics, bu konuda ülkelerin yapması gereken şeylerin olduğunu, konuşmak için rapor hazırlanıp çalışılacağını, şu anda bu konuda konuşmak istemediğini sözlerine ekledi.

'Almanya, Ukrayna'ya tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklemek gerekecek'

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'ya tankların verilmesi konusunda Almanya ile hararetli bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, "Umarım bu tartışmalar geçmişte olduğu gibi verimli olur. Almanya, bu tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklememiz gerekecek" dedi.

Landsbergis, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı kazanması için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Rusya'yı yenememe korkusunun yok edilmesi gerektiğini belirten Landsbergis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu korkuyu yönetebilirsek, Rusya'nın kaybedebileceği ve aslında gelecekteki savaşlardan kaçınmak için kaybetmesi gerektiği gerçeğini kabul edersek, o zaman diğer tüm soruların cevaplanmasının çok daha kolay olacağına inanıyorum. Bence o zaman Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahları teslim edebiliriz ve Rusya'nın savaşı yürütme kabiliyetini engellemek için sonuna kadar yaptırım uygulayabiliriz ve ardından aslında tüm bölgeleri kazanamayan Ukrayna'ya yardım edebiliriz."

Landsbergis, savaşta "kazan-kazan" diye bir durumun olmayacağını, bir kaybedenin olacağını ve bunun da Rusya olacağına inandıklarını söyledi.

Rusya'nın er ya da geç bu savaşın kendisi için kötü biteceğini bilmesi gerektiğine işaret eden Landsbergis, "Bundan çıkış yolu yok. Bundan kurtulmanın bir yolu yok. Avrupa parçalanmayacak" dedi.

Landsbergis, Ukrayna'ya tankların verilmesi konusunda Almanya ile hararetli bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, "Umarım bu tartışmalar geçmişte olduğu gibi verimli olur. Almanya, bu tankları gönderecek ancak sadece bir gün daha beklememiz gerekecek. Keşke bir gün daha beklemek zorunda olmasaydık ancak bunu yarın konuşalım" diye konuştu. (AA)