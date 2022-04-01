Letonya parlamentosundan 'V' ve 'Z' sembollerine yasak

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatta kullandığı "Z" ve "V" sembollerinin kamusal alanda kullanımına Letonya'da yasak getirildi.

Letonya parlamentosunda dün yapılan oylamada kamusal alanda bu sembolleri kullanan kişiler için 350 Avro'ya, şirketler içinse 2 bin 900 Avro'ya kadar para cezası öngören düzenleme kabul edildi.

Kararın bu sembollerin kamusal alanda kullanılmasının "savaş suçu ve askeri saldırganlığı yücelttiği" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Rusya'nın Ukrayna'daki askeri araçlarının üzerinde yer alan "Z" sembolünün dünya genelinde yasaklanması çağrısı yapmıştı. Almanya'da da federal yetkililer bir dizi eyalette "Z" sembolünün bireysel olarak kullanılmasının dahi ceza soruşturmasına tabi tutulabileceği yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.