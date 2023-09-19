Letonya, demiryolu projesi için Türk şirketlerin yaptığı teklifi reddetti

Letonya, Litvanya ve Estonya'nın başbakanları, 2017 yılında "Rail Baltica" adlı yüksek hızlı tren demiryolu projesi için bir anlaşma imzalamıştı. Proje, Polonya sınırına doğru giden 700 kilometrelik demiryolunun üç ülkenin başkentini ve Litvanya'nın Kaunas kentini birbirine bağlamasını öngörüyor.

Projenin Letonya'daki bölümünün inşası için iki Türk şirket Doğuş İnşaat ve IC İçtaş İnşaat da ihaleye katıldı. Projenin denetimini üstlenen Letonyalı devlet şirketi Eiropas Dzelzcela linijas'ın aktardığına göre, proje için yaklaşık 500 milyon avro teklifi veren iki şirket, ihaleyi kazanamadı.

Letonyalı şirketin sözcüsü Linda Pastare, iki Türk şirketin devre dışı kalmasının nedeninin, Letonya Devlet Güvenlik Servisi'nin olumsuz görüşü olduğunu açıkladı.

Letonya devlet televizyonu, Türk şirketlerin karara itiraz etmeyi düşündüğünü ifade etti. Televizyon, Türk şirketlerden birinin Rusya'da geçmişte büyük projelerde yer aldığına işaret etti. Letonya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya dönük yaptırımların genişletilmesini isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin başında geliyor.

Baltık ülkesi, bunun yerine, proje için 3,7 milyar avroluk teklif veren Fransa, Polonya ve İtalya ortaklığına ihaleyi verdi.

Söz konusu proje, bölgede son 30 yılda yapılacak en büyük altyapı projesi olarak değerlendiriliyor.