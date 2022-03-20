LeBron James, NBA tarihinin ikinci en skorer ismi oldu

NBA, gece oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizard’a 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti.

Mücadelede 38 sayı kaydeden LeBron James, NBA kariyerinde toplam 36 bin 947 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

37 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Karl Malone’yi geride bırakarak en skorer ikinci oyuncu oldu. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayı ile Kerim Abdülcabbar bulunuyor. (İHA)