Türkiye Basketbol Federasyonu şike iddiasına dair inceleme başlattı

Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bodrum Karya’nın yöneticisi Orhun Gencer, Çeşme Basketbol Başkanı Kemal Karakurt ile ilgili şike iddiaları ortaya attı. Antalya Güneşi kulübünü de suçlayan Gencer, “Hepinizden hesap soracağım. Bana açıkla, neden İddaa programına girmiyorsun” şeklindeki paylaşımını bir süre sonra sildi. TBF Hukuk Kurulu, iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurup, Gencer’i 21 Mart Pazartesi günü elindeki bilgi ve belgelerle federasyona davet etti.

Sözcü'den Devrim Demirel'in haberine göre, Çeşme Basketbol Başkanı Karakurt ise Gencer’in takımını kümede tutmak için algı operasyonu yaptığını ileri sürdü. Karakurt, 15 Ocak’taki Bodrum Karya-Çeşme maçından 2 ay sonra gece 01.00’de argo tabirlerle yazılan ifadelere dikkat çekti; “2 hafta önce Uludağ-Karşıyaka maçı ile alakalı da algı yaratmaya çalıştı. Sonra sildi. Ligde kalmak için tek umudu, Antalya-Çeşme maçından istediği sonucun çıkması” diyerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.