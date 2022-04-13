Le Pen: Seçilirsem Fransa NATO'nun askeri kanadından çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısındaki aşırı sağcı aday Marine Le Pen, seçilmesi halinde ülkesinin NATO'nun askeri kanadından çekileceğini söyledi.

Le Pen bugün düzenlediği basın toplantısında "Rusya-Ukrayna savaşı bitip barış anlaşması yapılır yapılmaz NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşmanın yürütülmesi çağrısında bulunacağım" dedi.

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurulmasının Moskova'nın Pekin ile daha yakın hale gelmesini önleyeceğini savunan Le Pen "Bu Fransa ve Avrupa'nın ama bence ABD'nin de çıkarınadır" diye konuştu.

Fransa'nın 1966'da NATO'nun askeri kanadından çekilme hamlesini yineleme niyetini de açıklayan Le Pen "Askerlerimizi ne bütünleşik NATO komutanlığına ne de gelecekteki Avrupa komutanlığına sevk edeceğim. Başkan seçilirsem NATO ortak komutanlığından ayrılacağım ancak 5. maddeden vazgeçmeyeceğim" dedi.

'Kırım'la ilgili açıklamamın arkasındayım'

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, BFM TV'ye yaptığı açıklamada ise Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak gördüğüne ilişkin sözlerinin arkasında olduğunu ve Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasının bu fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Le Pen, “Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olduğu şeklindeki açıklamamın arkasındayım, çünkü orada bir referandum yapıldı. Şu anda Kiev’e gitmek istemezdim. Ukraynalıların, cumhurbaşkanı seçilmem halinde ülkeye giriş yasağımı kaldırmaları mantıklı olurdu. Açıklamalarımdan dolayı pişman değilim, tarih yeniden yazılmaz. Kırım’da bir referandum yapıldı. Kırım, 26 yıl boyunca Ukrayna’nın bir parçası olarak kaldı. Ancak ondan önce Rusya’ya aitti ve orada yaşayanlar Rusya ile birleşmek istediler” ifadelerini kullandı.