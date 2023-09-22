Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Fransa'da Paris Savcılığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "hayali istihdamlarla" ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Savcılık, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) milletvekili Marine Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil 11 Ulusal Cephe (FN) partili AP milletvekilleri hakkında Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları kötüye kullandığı ve "suçu gizlediği" gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

Ayrıca savcılık, Le Pen ve Jean-Marie Le Pen'de dahil 6 kişinin kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı yapmaktan da yargılanmasını istedi.

Söz konusu suçlar için 10 yıl hapis cezası ve 1 milyon avro veya zimmete geçirilen meblağının iki katı para cezası bulunuyor.

Le Pen'in, AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Le Pen dahil ve FN partili bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla ilgili Fransa'da 2015'te soruşturma açılmıştı. (AA)