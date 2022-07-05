LC Waikiki'de 'Arapça tişört' krizi büyüyor

Mağaza zinciri LC Waikiki'nin Türkiye internet sitesinde, Arapça yazılı bebek tişörtü satmasının ardından şirkete tepki gösterilmişti. Şirket ürünün internet sitesine yanlışlıkla konulduğunu söyleyerek tişörtü sistemsel bir hata savunmasıyla satıştan çekmişti. Şimdi de Arap sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre ürünün geri çekilmesini ırkçılık olarak yorumlayan Arap tüketiciler, LC Waikiki’nin ürünü bilinçli olarak satışa sunduğunu ancak daha sonra gelen gelen tepkilere boyun eğdiğini savunuyor. Haberde yer alan iddiaya göre kullanıcılar bir boykot kampanyası başlattı.

Eleştirilere cevap veren şirket, yaşanan durumun sistemsel bir hata olduğunu söyleyerek sosyal medyada, "Merhaba, LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık" diye açıklama yapmıştı.