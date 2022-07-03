LC Waikiki'den arapça yazılı bebek tişörtü açıklaması: Sistemsel bir hata

Arapça baskılı tişörtün satışta olmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren LC Waikiki, durumun sistemsel bir hata olduğunu ve tişörtün satıştan kaldırıldığını söyledi.

Haber Merkezi

Mağaza zinciri LC Waikiki, internet sayfasında, Arapça yazılı bebek tişörtlerinin satışta olmasına dair eleştirilere yanıt verdi.

LC Waikiki'nin Arapça baskılı tişört sattığını belirten bir Tweet'i yanıtlayarak eleştirilere cevap veren şirket, yaşanan durumun sistemsel bir hata olduğunu söyledi. Açıklamada şöyle denildi:

"Merhaba, LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık."

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